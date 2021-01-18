В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID

Жителям Словакии запретили выходить из дома на работу или прогулку в парке без документа об отрицательном тесте на коронавирус в связи с массовым тестированием населения страны, которое начинается в понедельник, 18 января. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Игорь Матович на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

По его словам, новое вынужденное ужесточение противоэпидемических мер связано с тем, чтобы снизить число летальных случаев COVID-19 и заполненность больниц. Также такие меры призваны помочь ускорить возвращение детей в школы.

Запрет на выход из дома продлится до 7 февраля. Выходить запрещено не только на прогулку, но также и для поездки на работу. Это касается всех жителей от 15 до 65 лет. Чтобы беспрепятственно выходить в общественные места жителям понадобится отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

8 января сообщалось, что в Словакии подтвердились случаи заболевания новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.

По данным портала Worldometer на 18 января, в Словакии зафиксировано 223 325 случаев заболевания коронавирусом, число летальных случаев достигло 3 474, выздоровело — 168 915 пациентов.