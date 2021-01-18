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Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

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Власти Алжира ожидают получить в январе порядка 500 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в понедельник, 18 января, заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

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По его словам, вакцинация населения страны начнется сразу после получения первой партии вакцины.

Фурар добавил, что сейчас в Алжире подготовлены порядка 8 тыс. медицинских пунктов для вакцинации, их число может быть увеличено, передает «РИА Новости».

Чиновник подчеркнул, что выбранные властями Алжира вакцины «безопасные и эффективные». По его словам, власти планируют вакцинировать до 60–70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.

Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». Согласно данным минздрава страны, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 103 тыс., включая около 70 тыс. случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Помимо Алжира, вакцина была также зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

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