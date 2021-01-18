Ракета-носитель LauncherOne впервые вышла на орбиту

Ракета-носитель LauncherOne американской компании Virgin Orbit впервые вышла на орбиту Земли. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 17 января.

Ракета была выпущена из-под крыла лайнера Boeing 747-400 у побережья в Южной Калифорнии примерно в 10:50 утра по местному времени (21:50 мск). По завершении полета ракета LauncherOne доставила 10 спутников CubeSat на низкую околоземную орбиту.

Система воздушного запуска представляет собой модифицированный самолет Boeing 747, несущий ракету-носитель LauncherOne.

Отмечается, что ракета-носитель разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты. В мае 2020 года компания уже проводила испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя, однако миссия закончилась в самом начале полета.