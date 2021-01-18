При пожаре в Петрозаводске погибли трое взрослых и ребенок

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в Петрозаводске. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на улице Нойбранденбургская ранее в этот день. В результате трое взрослых и ребенок скончались, еще два человека пострадали. Их госпитализировали.

В региональном МЧС рассказали, что с верхних этажей дома была проведена эвакуация, а в сгоревшей квартире обнаружили шесть человек. Уточняется, что спасатели нашли трехлетнего ребенка еще живым, однако он умер при проведении реанимационных мероприятий, уточняет телеканал «Звезда».

Устанавливаются причины возгорания.

Как сообщили в СУ СК России по республике Карелия, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет RT.

Ранее, 17 января, сообщалось, что в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе погибли два человека.