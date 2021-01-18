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Финансист дала советы по выгодному вложению средств в начале 2021 года

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Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».

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В частности, специалист посоветовала обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет. По словам Харченко, доходность размещенных там средств может обогнать депозиты более чем в два раза. Она отметила, что таким образом можно получить 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

«Даже с учетом самой консервативной доходности, такой как у ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.), получится больше 17%», — отметила она.

Кроме того, Харченко посоветовала рассмотреть акции российских компаний. Она отметила, что уровень дивидендной доходности на отечественном рынке — один из самых высоких в мире. Финансист считает, что могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например из сектора «зеленых технологий», который, как ожидается, ждет рост при новом лидере страны.

«Рынки, возможно, еще поштормит, но в целом взгляд позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики», — резюмирует эксперт.

Ранее, 11 января, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что в 2021 году, чтобы сохранить и увеличить сбережения, необходимо вкладывать рубли в валюту или недвижимость, но не забывать о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах.

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