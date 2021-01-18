Израиль утвердил план строительства жилья на Западном берегу
Высший совет по планированию израильской гражданской администрации утвердил планы по строительству 780 единиц жилья для поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила правозащитная организация «Шалом Ахшав» в воскресенье, 17 января.
По данным правозащитников, большинство жилья намереваются построить в поселениях, которые находятся в глубине Западного берега (714 единиц, что составляет 92%). В организации также заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «снова ставит свои личные политические интересы выше интересов страны».
Правозащитники уверены, что данная деятельность подорвет возможность урегулирования конфликта с палестинской стороной в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе приведет Израиль к столкновению с новой администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, пишет «РИА Новости».
В начале декабря 2020 года Генеральная ассaмблея (ГА) ООН приняла четыре ежегодные резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля.
В конце января прошлого года действующий президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.
В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина сначала пригрозила, а в мае объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии.