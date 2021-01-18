Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России с понедельника начинается массовая вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперты не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в конце зимы
Мир
Караван мигрантов потребовал от Байдена выполнения своих обязательств
Мир
Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана
Мир
Выпущенный из Йемена снаряд ранил трех человек в Саудовской Аравии
Мир
Два солдата погибли при нападении боевиков на пост сирийской армии
Общество
У православных христиан наступил Крещенский сочельник
Спорт
«Интер» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2016 года
Спорт
Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ

Израиль утвердил план строительства жилья на Западном берегу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высший совет по планированию израильской гражданской администрации утвердил планы по строительству 780 единиц жилья для поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила правозащитная организация «Шалом Ахшав» в воскресенье, 17 января.

«Сделка века» окончательно провалилась»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — об ожиданиях от новой администрации США и о решении восстановить контакты с Израилем

По данным правозащитников, большинство жилья намереваются построить в поселениях, которые находятся в глубине Западного берега (714 единиц, что составляет 92%). В организации также заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «снова ставит свои личные политические интересы выше интересов страны».

Правозащитники уверены, что данная деятельность подорвет возможность урегулирования конфликта с палестинской стороной в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе приведет Израиль к столкновению с новой администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, пишет «РИА Новости».

В начале декабря 2020 года Генеральная ассaмблея (ГА) ООН приняла четыре ежегодные резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля.

В конце января прошлого года действующий президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.

В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина сначала пригрозила, а в мае объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021