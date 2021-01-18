В Одессе во время пожара в гостинице погибли два человека

В Одессе в воскресенье, 17 января, вспыхнул пожар в гостинице Sun City Arcadia Apartments. По предварительным данным, погибло два человека. Об этом сообщил украинский телеканал «112 Украина».

Пламя охватило третий этаж и крышу здания на улице Посмитного, 10/12. Постояльцы эвакуированы.

К отелю прибыли вице-мэр Михаил Кучук и глава Приморской районной администрации Марат Королев.

По словам гостей гостиницы, пожар мог произойти из-за неисправной проводки. При этом ее ремонтом занимались недавно, а до этого в здании наблюдались проблемы со светом.

В 22:05 (23:05 мск) пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Продолжается его ликвидация. На месте пожара находится две бригады скорой помощи.

Ранее в воскресенье в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе погибли два человека.