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«Атлетик» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

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Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» в дополнительное время со счетом 3:2 в воскресенье, 17 января.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». В составе каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн на 40-й и 77-й минутах, у победителей голы забили Оскар де Маркос (42), Асьер Вильялибре (90) и Иньяки Уильямс (93), пишет «Спорт-Экспресс».

В ходе матча на 121-й минуте Лионель Месси получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Для «Атлетика» этот Суперкубок стал третьим в истории клуба — последний раз команда становилась обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.

10 января сообщалось, что аргентинский футболист «Барселоны», капитан команды Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады» и установил рекорд: он стал первым игроком в испанском первенстве, который забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.

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