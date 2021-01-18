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60% домов в России могут остаться с некачественной горячей водой

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Около 60% жилых домов в России могут остаться с горячей водой низкого качества. Речь о зданиях с открытой системой теплоснабжения, при которой из кранов течет такая же горячая вода, как в батареях. В 2011 году правительство приняло поправку в закон, по которой горячая вода для кранов и для батарей в жилых домах должны подаваться раздельно. Но существенных шагов для этого не предпринято до сих пор, рассказали «Известиям» участники отрасли.

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С 1 января 2022-го эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения в многоквартирных жилых домах станет незаконной, предусматривает действующая редакция ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что «с учетом ретроспективного анализа темпов закрытия открытых систем горячего водоснабжения до 1 января 2022 года невозможно провести все необходимые мероприятия».

В связи с этим в сентябре 2021 года Минстрой намерен внести в Госдуму законопроект об отмене в жилых домах обязательного перехода к закрытым системам теплоснабжения с открытых. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». Законопроект внесен в правительство РФ, сказали «Известиям» в Минстрое.

Законопроект сохраняет действие нормы части 8 статьи 29 ФЗ-190, исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к открытым системам теплоснабжения, подчеркнули в Минстрое. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения, добавили в ведомстве.

В открытой системе горячая вода проходит химическую подготовку и нагревается на тепловых электростанциях или в котельных, пояснил «Известиям» доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

Горячая вода из открытых систем может приводить к химической интоксикации организма, рассказал председатель технического комитета ТК «Качество воды» Росстандарта, заведующий кафедрой экологии и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Георгий Самбурский.

«В целом по России около 70% домов получали горячее водоснабжение именно по открытой схеме, однако «закрыться» за минувшие годы успело не более 10% из них», — рассказал профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Утечка во времени: 60% домов в России могут остаться с плохой водой

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