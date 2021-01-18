Пушков предсказал уменьшение белого населения в США к 2040 году

Пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится за 20 лет в США, если избранный президент страны Джозеф Байден исполнит свое обещание и откроет границу с Мексикой. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 17 января.

Таким образом политик прокомментировал заявление Байдена о том, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, введенных Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой.

Пушков предположил, что при таком стечении обстоятельств мигранты из Мексики «мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов», пишет «Федеральное агентство новостей».

«По прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства. Однако это может произойти и гораздо раньше», — констатировал Пушков.

17 января караван мигрантов, направляющийся из Гондураса к границам США, потребовал от американского избранного президента Джозефа Байдена выполнения предвыборных обещаний.

22 октября во время теледебатов с Дональдом Трампом Байден пообещал в случае своего избрания предоставить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. По его словам, соответствующее решение он намерен принять в самом начале своего президентства. Кроме того, он пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

19 сентября в ходе выступления перед избирателями в штате Миннесота Трамп назвал себя стеной, которая отделяет «американскую мечту» от «хаоса». Глава Белого дома подчеркнул, что если его конкурент Джо Байден победит, то США превратятся в «лагерь для беженцев».