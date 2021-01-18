Выпущенный из Йемена снаряд ранил трех человек в Саудовской Аравии

Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает саудовское агентство SPA.

Отмечается, что осколочные ранения получили мужчина и двое детей. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

3 января вблизи военной базы саудовской коалиции в йеменской провинции Абьян произошел взрыв. Взрывная волна задела здание школы, которое используется саудовскими солдатами как временная база в прибрежном городе Шукра. Никто из военных не пострадал.

30 декабря в момент прибытия нового правительства Йемена в аэропорту Адена произошел взрыв, 25 человек погибли, 110 получили ранения. Кроме того, в тот же день взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик в Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

В Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война между правительственными силами и хуситами. На стороне международно признанного правительства с марта 2015 года в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.