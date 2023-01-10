Крещенский сочельник 2023: дата, что нельзя делать, когда освящают и набирают святую воду

В среду, 18 января 2023 года, православные верующие отмечают навечерие Крещения Господня (Крещенский сочельник) и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников — Крещения Господня (Богоявления), который приходится на четверг, 19 января.

Крещенский Сочельник 2023: что это за день, традиции

Слово «навечерие» означает преддверие праздника, приготовление к нему, а слово «сочельник» происходит от традиции есть в этот день особое кушанье — сочиво — отварное пшено с медом, соком или изюмом.

По церковной традиции в сочельник другой пищи есть не полагается до выноса свечи после утренней литургии 19 января и первого употребления освященной крещенской воды. Постятся православные в память о трагической судьбе святого Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Вода освящается Великим чином как на Крещенский сочельник, так и на сам праздник 19 января. Такой водой принято окроплять жилье, а также близких и домашних животных. Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать любое желание.

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Что можно и нельзя делать 18 января, гадания на Крещение

В Крещенский Сочельник верующие соблюдают строгий пост на протяжении всего дня. Трапеза, состоящая из постных блюд, начинается с восходом первой звезды.

Также в этот день у верующих принято проводить дома генеральную уборку, выметая грязь из самых дальних углов. Наши предки верили, что именно там прячется нечистая сила.

Священнослужители уверены, что отправляться для купания в проруби важно с чистым сердцем и добрыми помыслами. В нашем материале — список мест, где в Москве купаться на Крещение в 2023 году.

В ночь с 18 на 19 января, в Крещенский Сочельник, на Руси было принято устраивать гадания. Самое популярное — на суженого. Девушки бросали на улице сапог и верили: в какую сторону он упадет носком, оттуда и будет жених. Также писали на бумажках мужские имена, клали под подушку, а утром якобы узнавали, как будут звать будущего мужа.

Церковь гадания, в том числе на Крещение, не приветствует.

Когда освящают и набирают святую воду на Крещение 2023

Россияне интересуются, когда можно набирать крещенскую воду. Считается, что она обладает уникальными, в том числе целебными свойствами.

За святой водой можно отправляться и 18 января, после утренней службы, и 19 января.

Верующие хранят ее до следующего года: окропляют дом, умывают детей от сглаза и болезней, пьют несколько капель при плохом самочувствии.