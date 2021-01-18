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У православных христиан наступил Крещенский сочельник
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У православных христиан наступил Крещенский сочельник

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В понедельник, 18 января, православные верующие отмечают Навечерие Крещения Господня или Крещенский сочельник и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня (Богоявления), который приходится на 19 января.

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Слово «Навечерие» означает преддверие праздника, приготовление к нему, а слово «сочельник» происходит от традиции есть в этот день особое кушанье – сочиво – отварное пшено с медом, соком или изюмом.

По церковной традиции в сочельник другой пищи есть не полагается до выноса свечи после утренней Литургии 19 января и первого употребления освященной крещенской воды. Постятся православные в память о трагической судьбе святого Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода. Вода освящается Великим чином как на Крещенский сочельник, так и на сам праздник 19 января. Такой водой принято окроплять жилье, а также близких и домашних животных. Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать любое желание.

Также в этот день у верующих принято подготовиться к трапезе, проведя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Помимо этого, уже по народной традиции, в эти два дня верующие купаются в освященной воде в специально оборудованных для этого на открытых водоемах купальнях.

В этом году, как ожидается, традиционные крещенские купания в проруби будут менее массовыми, чем обычно. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

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