Караван мигрантов потребовал от Байдена выполнения своих обязательств

Караван мигрантов, направляющийся из Гондураса к границам США, требует от американского избранного президента Джозефа Байдена выполнения предвыборных обещаний. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.

По данным агентства АР, более 3 тыс. гондурасских мигрантов из каравана в 9 тыс. человек уже въехали в Гватемалу и стремятся попасть в Соединенные Штаты. Они надеются на более теплый прием, чем во времена президентства Дональда Трампа.

«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», — говорится в заявлении мигрантов.

22 октября во время теледебатов с Дональдом Трампом Байден пообещал в случае своего избрания предоставить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. По его словам, соответствующее решение он намерен принять в самом начале своего президентства. Кроме того, он пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

19 сентября в ходе выступления перед избирателями в штате Миннесота Трамп назвал себя стеной, которая отделяет «американскую мечту» от «хаоса». Глава Белого дома подчеркнул, что если его конкурент Джо Байден победит, то США превратятся в «лагерь для беженцев».