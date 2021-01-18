Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, все решения принимались непосредственно на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении, а текст соглашения не был подготовлен заранее.

Путин также отметил, что решение было необходимо принять, и добавил, что в сложившихся условиях «борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую».

15 января Владимир Путин вынес на обсуждение членов Совбеза итоги трехсторонней встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В понедельник по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно, и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.