Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянина спасли в районе крушения сухогруза в Турции
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Мир
Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана
Экономика
В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле
Мир
В Сербии указали на попытки Запада очернить российскую вакцину
Мир
Умер американский продюсер Фил Спектор
Мир
В Евросовете назвали преждевременным ввод паспортов вакцинации
Происшествия
В результате пожара в Уфе погибли два человека
Спорт
Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ
Сюжет:

Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, все решения принимались непосредственно на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении, а текст соглашения не был подготовлен заранее.

Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
Лидеры Азербайджана, Армении и РФ подписали новое совместное заявление и выразили уверенность в решении разногласий

Путин также отметил, что решение было необходимо принять, и добавил, что в сложившихся условиях «борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую».

15 января Владимир Путин вынес на обсуждение членов Совбеза итоги трехсторонней встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В понедельник по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно, и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021