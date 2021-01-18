Брат Нурмагомедова рассказал о договоренностях Хабиба с главой UFC

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов рассказал о встрече своего родственника с президентом UFC Даной Уайтом.

Накануне Уайт сообщил, что Хабиб в разговоре с ним допустил возможность возобновления карьеры, если увидит достойного соперника. Решение он может принять после боя ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также поединка новозеландского бойца Дэна Хукера с американцем Майклом Чендлером, которые назначены на 24 января.

«Я не могу всё рассказывать. Близко ли к реальности то, что сказал Уайт? Да. Это примерно всё, что там было. Хабиб сказал, что сейчас ему неинтересно драться. Он же там всех побил, троих задушил. Там только [Чарльз] Оливейра идет на победной серии, но он раньше часто проигрывал. Будем ждать 24 января, когда подерутся Чендлер с Хукером и Конор с Порье. Пусть они принимают решение», — цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.

При этом он добавил, что хочет увидеть возвращение своего брата в октагон.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

11 января Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.