ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%. Большинство мошенничеств в прошлом году пришлось на методы социальной инженерии, эксплуатирующие тему коронавируса: злоумышленники предлагали тестирование на COVID-19, выставляли штрафы за нарушение самоизоляции, а также обещали ускоренно перечислить государственные пособия, рассказали «Известиям» в крупнейших банках.

«Совместные усилия Банка России, финансовых организаций, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, направленные на профилактику и противодействие противоправной деятельности, в том числе социальной инженерии, способствовали тому, что доверие граждан к безопасности финансовых технологий выросло. Необходимо продолжать такую совместную работу», — заявили «Известиям» в Центробанке.

Между тем средний уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности электронных технологий и сервисов в 2020 году вырос с 70,9 до 73,3%, заявили в регуляторе. В соответствии с результатами опроса граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла.

По данным регулятора, объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020-го составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2019 год мошенники увели у россиян 6,5 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством