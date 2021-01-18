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Провалившегося под лед москвича спасли в парке Горького

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Провалившегося под лед москвича вытащили у причала парка имени Горького спасатели поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в воскресенье, 17 января.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. По информации департамента, вахтенный наблюдатель заметил, как один из отдыхающих спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположному берегу. В ходе движения мужчина провалился под лед.

На станции объявили тревогу, дежурная смена вытащила мужчину из полыньи в 50 м от берега. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, однако прибывшие медики после осмотра госпитализировали мужчину.

Ранее 17 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали о правилах пересечения ледовой переправы, основным из которых является проход только в разрешенных местах при соответствующей толщине льда.

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