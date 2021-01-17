Региональный чемпионат по легкой атлетике пройдет в Якутии

В Якутске состоится зимний чемпионат республики по легкой атлетике. Соревнования пройдут без зрителей 23–24 января в ЦСП «Триумф» с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

В программе соревнования — бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 м, бег на 60 м с барьерами и эстафета. Также будут представлены прыжковые дисциплины — в длину, высоту, тройной, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на «Спорт Якутии».

Напомним, согласно указу главы Якутии Айсена Николаева, в республике без зрителей могут проводиться запланированные ранее официальные спортивные мероприятия.