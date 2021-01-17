Вандалы нарисовали свастику в петербургской подземке

В Санкт-Петербурге ведется розыск неизвестных, которые нарисовали на станции метро «Проспект Славы» свастику.

По данным источника в правоохранительных органах, выполненный маркером рисунок первым заметил инспектор отдела технической безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает телеканал «78». Ранее в Петербурге поймали четырех подростков, устроивших вандализм на станции метро «Нарвская».

Напомним, прокуратура Удмуртии организовала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой. Дрессировщики, одетые как девушка-красноармеец и моряк, вывели на арену обезьяну в форме, похожей на нацистскую, и козлов со свастиками на попонах.