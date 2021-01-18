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Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» забросил свою первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Россиянин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:3 (по буллитам), сообщает «Спорт-Экспресс».

Также в составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбы забросили Ник Дауд (13) и Никлас Бекстрем (31). У «Питтсбурга» голами отметились Эван Родригес (1), Колтон Севьюр (23) и Маркус Петтерссон (33). В серии буллитов Овечкин, Кузнецов и Евгений Малкин не реализовали свои попытки.

Эта встреча стала третьей для Овечкина в текущем сезоне. 35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 707 шайб. На седьмом месте Майк Гартнер, на счету которого 708 голов.

Ранее, 11 января, сообщалось, что Овечкин, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент по версии лиги.

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