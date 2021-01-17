В Архангельской области в ДТП с молоковозом погиб один человек

В Архангельской области в воскресенье, 17 января, в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса погиб один человек и пострадали пятеро. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло около 16:00 в воскресенье на 1181-м км федеральной автодороги М8 в 51 км от Архангельска. Столкнулись автомобиль Ford Transit и автоцистерна молоковоза. В иномарке находилось шесть человек, один из них погиб на месте. Водитель молоковоза не пострадал.

Пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двое мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена были госпитализированы. В результате аварии разлива топлива не произошло, движение перекрыто не было.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 17 января, на федеральной трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли два человека, еще один пострадал.