Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ

Российские фристайлисты выиграли командные соревнования в лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который прошел в Ярославле в воскресенье, 17 января.

Первое место с результатом 339,01 балла заняли Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов. Второе место завоевала команда Швейцарии, их результат — 325,45 балла. Тройку лидеров закрыла команда США с результатом в 322,19 балла.

Отмечается, что второй состав российской сборной, за который выступали Любовь и Станислав Никитины, а также Илья Буров, занял четвертое место, их результат — 314,92 балла, пишет «РИА Новости».

Кроме того, россиянин Максим Буров с результатом в 123,98 балла победил в состязаниях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ярославле среди мужчин. Для российского фристайлиста это третья победа в сезоне.

Второе место в мужском зачете также у российского спортсмена Станислава Никитина, который набрал 120,36 балла, пишет «Спорт-Экспресс». Третью строчку занял канадец Льюис Ирвинг с результатом в 115,93 балла.

10 января сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Накануне российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Италии. 8 января Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе многодневной гонки. Таким образом, россиянин одержал пять побед подряд.