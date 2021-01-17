Реконструкция Путилковского шоссе в Подмосковье завершится в этом году

Ввод 15 крупных дорожных объектов запланирован в Подмосковье на 2021 год в рамках реализации программы президента по развитию Московского транспортного узла.

«Задача — опережающими темпами развивать инфраструктуру», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1».

В частности, планируется завершить работы по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске и возведению Репинской развязки в Химках и путепровода в Мытищах, передает портал «Подмосковье сегодня».

Также в число масштабных проектов вошли объекты в Жуковском, Воскресенске, Солнечногорске, а также путепровод в Лобне.