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Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей 18 января

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Температура воздуха в столичном регионе в понедельник, 18 января, будет опускаться до минус 31 градуса, этот день станет самым холодным с начала зимы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, предыдущая ночь также была самой холодной, однако предстоящая «будет еще существенно холоднее», передает ТАСС.

«Температура будет от (минус) 25 до 29 градусов, а по области даже до 31 градуса. Погода будет напоминать обычную погоду в ряде регионов азиатской части страны, в Алтае или Сибири: очень холодно, солнечно, незначительный ветер, влажность 70–80%», — пояснил Вильфанд.

По словам ученого, температура будет ниже нормы на 10–11 градусов, а пик холодов придется на утренние часы в понедельник. Днем максимальная температура будет в диапазоне 20–22 градусов мороза.

Ранее, 17 января, температура в Москве впервые с начала зимы опустилась ниже минус 20 градусов. В столичном метеобюро назвали ночь на воскресенье самой холодной с начала зимы.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.

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