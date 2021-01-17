Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей 18 января

Температура воздуха в столичном регионе в понедельник, 18 января, будет опускаться до минус 31 градуса, этот день станет самым холодным с начала зимы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, предыдущая ночь также была самой холодной, однако предстоящая «будет еще существенно холоднее», передает ТАСС.

«Температура будет от (минус) 25 до 29 градусов, а по области даже до 31 градуса. Погода будет напоминать обычную погоду в ряде регионов азиатской части страны, в Алтае или Сибири: очень холодно, солнечно, незначительный ветер, влажность 70–80%», — пояснил Вильфанд.

По словам ученого, температура будет ниже нормы на 10–11 градусов, а пик холодов придется на утренние часы в понедельник. Днем максимальная температура будет в диапазоне 20–22 градусов мороза.

Ранее, 17 января, температура в Москве впервые с начала зимы опустилась ниже минус 20 градусов. В столичном метеобюро назвали ночь на воскресенье самой холодной с начала зимы.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.