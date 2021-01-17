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В Крыму ответили на слова Шредера о воссоединении полуострова с Россией

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Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, руководитель региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель в воскресенье, 17 января, прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о воссоединении полуострова с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Множество комментариев известных политиков по вопросу возвращения Крыма в состав Российской Федерации имеют различные толкования, но, к сожалению, многие из них при этом забывают о самом главном — безудержном стремлении и желании крымчан вернуться на свою историческую родину. Референдум стал финальным аккордом в вопросе возвращения крымчан домой, к себе в Россию, так как в свое время по грубейшей ошибке оказались в составе Украины», — сказал он.

Гемпель подчеркнул, что во время референдума 2014 года были соблюдены украинское законодательство и все международные нормы. По его словам, «конституция позволяла» провести такое голосование, и жители полуострова воспользовались своим правом.

«Пусть это многим сегодня среди властей западных стран не нравится, но Крым — непотопляемый российский авианосец, и с этим всем приходится считаться», — заключил парламентарий.

Накануне Шрёдер в интервью изданию Der Spiegel с критикой обрушился на дискуссии о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, заявив, что Крым воссоединился с Россией якобы из-за политики расширения Североатлантического альянса на восток. Он подчеркнул, что «ни один российский президент не вернет Крым Украине».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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