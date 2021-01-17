Россиянина спасли в районе крушения сухогруза в Турции

В результате поисковых работ в районе крушения сухогруза Arvin у берегов Турции в Черном море спасен гражданин России. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову в воскресенье, 17 января.

По его словам, в числе ранее спасенных шести членов экипажа судна есть один россиянин. На данный момент он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

«По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin 10 человек — граждане Украины, 2 — граждане России. В числе шести спасенных — один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна», — сообщила пресс-атташе.

Также Касимова отметила, что информации о втором российском гражданине, который также находился на потерпевшем крушение сухогрузе, пока нет.

Ранее стало известно о спасении шести членов экипажа сухогруза Arvin. Подтверждена гибель одного человека. Как сообщили в Росморречфлоте, состояние шести спасенных с сухогруза моряков удовлетворительное.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер рассказал, что экстренные службы Турции проводят спасительную операцию, которая осложнена плохими погодными условиями.

Турецкие власти назвали плохие метеоусловия возможной причиной крушения сухогруза.

Гюнер уточнил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin — граждане Украины. Он добавил, что судно шло под флагом Палау. В Росморречфлоте отметили, что двое членов экипажа — россияне. По данным ведомства, владельцем судна является украинская компания.

О крушении сухогруза Arvin в Черном море у берегов Турции в районе Инкуму (провинция Бартын) стало известно 17 января.