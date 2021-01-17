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В результате пожара в Уфе погибли два человека

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В результате пожара в многоэтажном доме в Уфе погибли два человека, сообщило 17 января ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Пожар произошел в 12-этажном доме на улице Рабкоров — сообщение о возгорании поступило в 18:02.

На момент прибытия пожарных в подъезде жилого дома на верхних этажах наблюдалось сильное задымление. При подъеме на 10-й этаж пожарные обнаружили открытое горение на площади 15 кв. м.

«В ходе тушения пожара с признаками отравления продуктами горения звеньями газодымозащитной службы с вышележащих этажей было спасено три человека (взрослые), которых передали прибывшим к месту медикам. К сожалению, в ходе реанимационных действий была констатирована смерть двух человек (женщины), личности устанавливаются», — следует из сообщения.

Всего было эвакуировано 33 человека, в том числе пятеро детей.

Пожар локализовали в 18:18. Открытое горение ликвидировано в 18:49.

К тушению пожара были привлечены 50 человек и 15 единиц техники от МЧС России.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места пожара, на которых виден дым, идущий из окон многоэтажного здания. На месте происшествия уже работали сотрудники МЧС.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Татарстане, в результате которого погибли четыре человека, из них двое детей.

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