Спасшийся моряк рассказал о крушении сухогруза Arvin в Черном море

Один из спасшихся моряков, который входил в экипаж затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin, рассказал о крушении судна. Видеозапись с его комментарием опубликовал в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига в воскресенье, 17 января.

По словам спасшегося моряка, сухогруз накрыла большая волна. На борту находились 12 членов экипажа. В данный момент пострадавший находится в больнице.

Сибига оставил комментарий к записи, что видео предоставлено местными властями провинции Бартын. Он уточнил, что власти Турции оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

«Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице Бартына. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются», — прокомментировала в Twitter пресс-служба посольства Украины в Турции.

Ранее стало известно о спасении шести членов экипажа сухогруза Arvin. Подтверждена гибель одного человека. Как сообщили в Росморречфлоте, состояние шести спасенных с сухогруза моряков удовлетворительное.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер рассказал, что экстренные службы Турции проводят спасительную операцию, которая осложнена плохими погодными условиями.

Турецкие власти назвали плохие метеоусловия возможной причиной крушения сухогруза.

Гюнер уточнил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin — граждане Украины. Он добавил, что судно шло под флагом Палау. В Росморречфлоте отметили, что двое членов экипажа — россияне. По данным ведомства, владельцем судна является украинская компания.

О крушении сухогруза Arvin в Черном море у берегов Турции в районе Инкуму (провинция Бартын) стало известно 17 января.