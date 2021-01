Умер американский продюсер Фил Спектор

Умер американский музыкальный продюсер Фил Спектор, сообщила 17 января британская корпорация Би-би-си.

В сообщении говорится, что продюсер скончался вечером 16 января «по естественным причинам» в возрасте 81 года.

По информации Reuters, смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Официальная причина будет оглашена после судмедэкспертизы.

Его смерть подтвердили в калифорнийском департаменте исправительных учреждений и реабилитации — Спектор отбывал тюремный срок за убийство в 2009 году голливудской актрисы Ланы Кларксон.

Фил Спектор работал с певицами Шер и Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers. Он работал над созданием оркестровых аранжировок для альбома Let it Be культовой британской группы The Beatles.

Кроме того, продюсер известен разработкой техники звукозаписи и аранжировки музыки, получившей название «стена звука».