Объявленного в розыск Навального задержали в Шереметьево

Объявленного в розыск блогера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно 17 января.

Навального остановили во время прохождения паспортного контроля. Остальных пассажиров попросили отойти в сторону.

Ранее о прибытии Навального в московский аэропорт Шереметьево из Берлина сообщал корреспондент «Известий».

В берлинский аэропорт его привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся.

Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Блогер сообщил о решении вернуться в Россию 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома.

В конце прошлого года УФСИН по Москве объявило Навального в розыск и заявило о намерении его задержать. В конце декабря там сообщили, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу.

Как подчеркнули в ведомстве, ФСИН учитывает «злостные нарушения» Навального и, руководствуясь принципом равенства всех граждан РФ перед законом, предпримет «все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

В отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.