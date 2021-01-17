Военные Балтфлота исполнили мечту мальчика побывать в танке

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание 12-летнего Максима из Калининграда, сообщил 17 января представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

Максим является воспитанником центра помощи оставшимся без попечения родителей детям «Надежда», передает «РИА Новости».

Он хотел побывать внутри настоящего боевого танка, пояснил Мартов.

В парке боевых машин мальчику показали танк Т-72Б3М, а командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов рассказал о его основных характеристиках, боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными боевыми машинами.

Максим также попробовал себя на месте механика-водителя. Вместе с командиром танкового взвода он запустил двигатель и произвел прицеливание через обновленный прицел «Сосна-У» главного оружия Т-72Б3М, — 125-миллиметровую гладкоствольную пушку.

Ранее в декабре летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего Димы Миронова, который страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата, пишет kp.ru.

Для мальчика провели экскурсию по военному аэродрому в поселке Донское, где базируется вертолетная эскадрилья, и он вместе с мамой совершил на Ми-8 полет над калининградским побережьем.

Благотворительную акцию «Елка желаний» запустил в 2018 году президент России Владимир Путин.

В акции в этом году приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и другие.