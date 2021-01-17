Дома культуры Хабаровского края получат новое оборудование

В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» новое оборудование закупят для 28 домов культуры Хабаровского края. Учреждения смогут обновить мебель, оргтехнику, световое и звуковое оборудование и реквизит. По нацпроекту «Культура» регион получил на эти цели около 12 млн рублей в 2021 году.

До конца января соответствующие соглашения будут заключены с 11 муниципалитетами, сообщает Vostokmedia. В их числе Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Хабаровский районы.

Напомним, в Хабаровском крае в ближайшее время начнут активно развивать концертно-гастрольную деятельность. Одно из решений — мобильные версии декораций спектакля. Такой формат работы включат в систему гастрольной деятельности краевых театров с ежегодными гастролями в малых городах, селах и рабочих поселках края.