Помпео подытожил работу уходящей администрации Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео подытожил работу уходящей администрации действующего президента США Дональда Трампа. Итоги работы он озвучил в воскресенье, 17 января, в интервью телеканалу Bloomberg.

По его словам, администрация сделала мир безопаснее, чем он был до прихода Трампа.

«После четырех лет мы оставляем мир безопасней, чем было, когда мы пришли», — сказал он.

Он также выразил надежду, что политика, которую начала администрация уходящего президента, будет продолжена.

В начале января Помпео заявил, что администрация Трампа проводила наиболее жесткую, по сравнению со всеми другими, политику в отношении России. Он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей.