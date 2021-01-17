Полиция вытеснила на улицу собравшихся в аэропорту Внуково

Полиция вытеснила на улицу толпу собравшихся в аэропорту Внуково, сообщает 17 января телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что перед этим стражи порядка несколько раз просили входить в здание аэропорта только тех, кто имеет билеты на самолет и собирается вылетать.

Ранее в аэропорту задержали дебошира, который выскочил из группы поклонников блогера Алексея Навального, который в этот день должен прилететь из Берлина в Москву, и с криками прорвался через оцепление в зону прилета.

Накануне прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях во Внуково, к участию в которых призывали в соцсетях.

Как отметили в ведомстве, 15 распространителям призыва к участию в акции в период пандемии были вынесены предостережения.

Навальный сообщил 13 января о решении вернуться из Берлина в Москву, написав в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома.

Ранее в этот день стало известно, что Навального привезли в берлинский аэропорт в кортеже из машин с мигалками. Блогера доставили сразу на летное поле, у стоек регистрации он не появлялся. Кроме того, Навальный даже не получал посадочные талоны — эту процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии.

В УФСИН по Москве объявили Навального в розыск и заявили о намерении его задержать. В конце декабря там сообщили, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.

Навальный в августе 2020-го был экстренно госпитализирован в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск–Москва. Затем его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», где позднее заявили о якобы обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В итоге правительство Германии бездоказательно заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Кроме того, из-за инцидента с блогером Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.