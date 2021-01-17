The National Interest назвал новое назначение Нуланд сигналом России

Назначение бывшей помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США может говорить о возможном ухудшении отношений Соединенных Штатов с Россией при администрации избранного президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает в воскресенье, 17 января, журнал The National Interest.

Как отметили в издании, Нуланд была ветераном дипломатической службы. Она занимала пост посла США в НАТО при президенте Джордже Буше с 2005 по 2008 год, работала в качестве официального представителя Госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон.

Нуланд проработала в Госдепартаменте более 30 лет, владеет русским языком, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР.

«Нуланд — не просто «ветеран Обамы», она играла центральную роль в реализации политики администрации Обамы в отношении Украины во время и после революции евромайдана 2014 года», — заявили в The National Interest.

Авторы материала спрогнозировали, что Нуланд рекомендует администрации Байдена ввести новые антироссийские санкции, а также создавать глобальный фронт для сдерживания «военной агрессии» России.

В The National Interest отметили, что Нуланд активно поддерживала Обаму в его политике к России и Украине.

В издании напомнили, как Нуланд раздавала еду проевропейским демонстрантам в Киеве, активно поддерживала беспорядки на майдане в 2014 году, проводила встречи с новым правительством Украины, обсуждала с бывшим украинским президентом Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.

«Сообщения о грядущем назначении Нуланд <…> посылают Москве, пожалуй, самый четкий сигнал, что перспективы значимого российско-американского сближения при администрации Байдена кажутся чрезвычайно слабыми», — отметили в издании.

Авторы также предположили, что новость о назначении Нуланд «наверняка вызовет восторг в киевском правительстве».

Ранее 16 января избранный президент США Джо Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в событиях вокруг политического кризиса на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.

Власти России внесли Нуланд в черный список в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций.