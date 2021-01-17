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Проект по очистке реки Бурхановки запустят в Благовещенске

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В Благовещенске реализуют экологический проект по очистке реки Бурхановки, разработанный по научной работе учениц школы № 27 Дарьи Сергеевой и Ксении Крейдеровой. В этом году планируется организовать субботники и социальную рекламу, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Проект двух школьниц признали лучшим на муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Для субботников в рамках новой общегородской акции «Город берегу» МКП ГСТК предоставит инвентарь и поможет вывезти мусор. Об этом информирует asn24.ru.

Очисткой дна Бурхановки займутся специалисты. Привлечь внимание к проблемам загрязнения Бурхановки также решили с помощью интенсивного курса для школ города.

Ранее в министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Во время акций в 2020 году добровольцы расчистили 38 км береговой линии рек и морского побережья. Это территории около рек Амур, Куегда, Гырман, Ул, Хор, Хальзан, пролива Невельского, проток Пальвинской и Челнинской, бухт Ольги и Фальшивой.

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