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В аэропорту Внуково задержали дебошира

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В аэропорту Внуково был задержан дебошир, сообщает 17 января телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, мужчина с криками прорвался через оцепление в зону прилета, в руках у него был российский флаг.

Мужчина выскочил из группы поклонников Алексея Навального, который в этот день должен прилететь из Берлина в Москву.

В 20-градусный мороз мужчина был в шортах — в таком виде он зашел в здание с улицы.

Ранее в этот день стало известно, что Навального привезли в берлинский аэропорт в кортеже из машин с мигалками. Блогера доставили сразу на летное поле, у стоек регистрации он не появлялся. Кроме того, Навальный даже не получал посадочные талоны — эту процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии.

О своем намерении вернуться в Москву Навальный сообщил 13 января в соцсетях.

В УФСИН по Москве объявили Навального в розыск и заявили о намерении его задержать. В конце декабря там сообщили, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.

Навальный в августе 2020-го был экстренно госпитализирован в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск–Москва. Затем его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», где позднее заявили о якобы обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В итоге правительство Германии бездоказательно заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Кроме того, из-за инцидента с блогером Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

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