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Захарова назвала бессодержательным ответ Германии по Навальному

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Россия получила ответ от Германии по ситуации с блогером Алексеем Навальным, который «ничего не содержал по сути задаваемых вопросов». Об этом сообщила в воскресенье, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы России, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: «Ну, конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что он, как всегда, ничего не содержал по сути задаваемых вопросов», — сказала она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Накануне, 16 января, представитель минюста ФРГ заявил, что России были переданы ответы на все запросы по делу Алексея Навального.

По его словам, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии заявило, что у России есть все необходимые данные для расследования этого дела. Были переданы пробы крови, ткани и одежды.

При этом никакой медицинской информации передано не было, так как Навальный отказался разглашать данные о своем состоянии здоровья. И в соответствии с законодательством Германии такие данные «особо охраняются».

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву из города Томска 20 августа. Борт экстренно сел в Омске, а впавшего в кому блогера госпитализировали в реанимацию, затем его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Из клиники его выписали в конце сентября прошлого года, Навальный оставался в Германии с семьей.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя при этом никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

17 января Навальный вылетел из Берлина в Москву.

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