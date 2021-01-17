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Предложение главы МИД ФРГ о привилегиях для привитых от COVID вызвало скандал

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Немецкое общество раскритиковало предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для вакцинированных от COVID-19. Свое мнение об инициативе министра высказали в воскресенье, 17 января, и профильные организации, и граждане страны.

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Глава министерства иностранных дел Германии предложил разрешить вакцинированным от COVID-19 жителям ФРГ вернуться к обычной жизни и «вновь пользоваться основными правами».

«Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами <…> А если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут», — сказал он в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Его заявление о привилегиях для привитых людей вызвало дискуссию в немецком обществе.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что инициатива главы МИДа внесет раскол в общество и разделить его.

«Да, это также приведет к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, это конституционно оправдано», — ответил Маас главе МВД ФРГ.

Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил министра иностранных дел в «разжигании псевдодискуссии о привилегиях для вакцинированных» жителей Германии. Он указал, что «сегодня никто не знает о том, может ли получивший прививку передать вирус дальше», передает «РИА Новости».

В немецком минздраве подтвердили, что «до тех пор пока возможность передачи вируса человеком, получившим вакцину, неясна, никаких исключений не может быть».

Члены либеральной Свободной демократической партии ФРГ назвали инициативу Мааса «очень популистской и непродуманной».

Жители Германии остро отреагировали в социальных сетях на предложение главы МИД ФРГ. Люди пришли к общему выводу, что введение привилегий разделит немецкое общество на «привилегированных» и «второй сорт».

Маас назвал бурную дискуссию, возникшую из-за его инициативы, «вводящей в заблуждение».

«Дело не в привилегиях, а в реализации основных прав вакцинированных людей <…> они должны снова иметь возможность пользоваться своими основными правами», — процитировали главу МИД ФРГ в Bild am Sonntag.

Массовая вакцинация в Германии началась 27 декабря 2020 года. Днем ранее, 26 декабря, первым человеком, привитым в ФРГ, стала 101-летняя женщина, проживающая в доме престарелых в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт). Ей сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

6 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 31 января. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине. Заведения общественного питания остаются закрытыми.

14 января в газете Bild рассказали о планах Меркель ввести в Германии еще более жесткий карантин, «мегалокдаун». По данным издания, будут рассмотрены введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.

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