LIQUI MOLY отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

Немецкий производитель моторных масел LIQUI MOLY заявил, что не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии, сообщается в воскресенье, 17 января, в пресс-релизе компании.

«Нынешнее положение в Белоруссии и политика, проводимая правительством страны - в первую очередь обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии — идут вразрез с убеждениями и ценностями LIQUI MOLY. По этой причине LIQUI MOLY объявляет об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею, если комитет Международной федерации хоккея (IIHF) решит провести соревнования в Белоруссии», — сообщила пресс-служба компании в Instagram.

Чемпионат мира должен пройти 21 мая - 6 июня в Минске и Риге.

Днем ранее в аналогичным заявлением выступили компании Škoda и Nivea Men.

13 января стало известно, что оргкомитет чемпионата мира 2021 года по хоккею в Минске готов обсудить с Латвией и другими государствами вопросы проведения турнира.

В свою очередь, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января сообщил, что из-за политической ситуации в республике на федерацию оказывается большое давление.

Лукашенко добавил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.