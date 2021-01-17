Аномальные заморозки ожидаются в Саратовской области

МЧС предупреждает о заморозках на территории Саратовской области. Температура опустится до аномальных значений на три дня.

Опасные метеорологические явления ожидаются с 18 по 21 января. Согласно прогнозам, отклонения от климатической нормы составят 9 градусов и более. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Местами температура воздуха опустится до –25...–30 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

17 января в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. К 7:00 температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опустилась до –20,3 градуса. Ранее самой холодной считалась ночь на 15 января, когда температура воздуха опустилась до отметки –18,6 градуса. Рекорд для данной даты был установлен в 1940 году. Тогда похолодало до –42,1 градуса.