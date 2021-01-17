Транскам закроют из-за снегопада и риска схода лавин

Из-за сильного снегопада и опасности схода лавин 17 января закроют Транскавказскую магистраль, сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

В этот день движение по Транскаму будет запрещено для всех видов транспорта с 21:00, говорится в Facebook ведомства. Ограничение действует до особого распоряжения.

Водителям порекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий и соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

На северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.

Ранее, 15 января, стало известно, что из-за сложных погодных условий аэропорт Краснодара приостановил работу: 13 рейсов были задержаны из-за сильных снегопадов.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад на Кубани продлится еще сутки.