Транскам закроют из-за снегопада и риска схода лавин
Из-за сильного снегопада и опасности схода лавин 17 января закроют Транскавказскую магистраль, сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.
В этот день движение по Транскаму будет запрещено для всех видов транспорта с 21:00, говорится в Facebook ведомства. Ограничение действует до особого распоряжения.
Водителям порекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий и соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.
Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.
На северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.
Ранее, 15 января, стало известно, что из-за сложных погодных условий аэропорт Краснодара приостановил работу: 13 рейсов были задержаны из-за сильных снегопадов.
По прогнозам синоптиков, сильный снегопад на Кубани продлится еще сутки.