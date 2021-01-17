Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды
Спорт
Тренер объяснил отсутствие Логинова на масс-старте на этапе Кубка мира
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с программы «Постскриптум»
Мир
Названа возможная причина крушения сухогруза в Черном море
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону победила в эстафете на первом этапе Кубка IBU
Общество
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского
Мир
В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing
Мир
Британия может стать первой страной для зарубежного визита Байдена
Мир
Европейские страны начали обсуждать усиление контроля на границах в ЕС
Сюжет:

Европейские страны начали обсуждать усиление контроля на границах в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские страны начали обсуждать усиление мер на границах внутри Евросоюза из-за распространения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.

Всё логистично: с какими проблемами столкнулась вакцинация в ЕС
Некоторые члены объединения хотят закупать препараты напрямую у производителей

«Мы рассматриваем усиление мер контроля на границах внутри Евросоюза. <…> Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами», — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.

По его словам, окончательное решение может быть принято европейскими странами в течение ближайших дней.

14 января премьер-министр страны Жан Кастекс заявил об ужесточении ограничений на фоне ситуации с COVID-19. С 16 января комендантский час в стране начал действовать с 18:00, а не с 20:00.

Комендантский час во Франции действует с 15 декабря, он начинается в 20:00 и длится до 6:00. В ряде департаментов его уже ужесточили, и гражданам запретили покидать дома с 18:00.

В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3750.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021