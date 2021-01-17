Европейские страны начали обсуждать усиление контроля на границах в ЕС

Европейские страны начали обсуждать усиление мер на границах внутри Евросоюза из-за распространения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.

«Мы рассматриваем усиление мер контроля на границах внутри Евросоюза. <…> Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами», — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.

По его словам, окончательное решение может быть принято европейскими странами в течение ближайших дней.

14 января премьер-министр страны Жан Кастекс заявил об ужесточении ограничений на фоне ситуации с COVID-19. С 16 января комендантский час в стране начал действовать с 18:00, а не с 20:00.

Комендантский час во Франции действует с 15 декабря, он начинается в 20:00 и длится до 6:00. В ряде департаментов его уже ужесточили, и гражданам запретили покидать дома с 18:00.

В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3750.