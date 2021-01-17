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Затонувший у Турции сухогруз снят с регистрации в РФ в 1997 году

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Сухогруз Arvin, который затонул у берегов Турции, был снят с регистрации в России в 1997 году. Об этом сообщили в воскресенье, 17 января, в Российском профсоюзе моряков.

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«В РФ это судно снято с регистрации в 1997 году. Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушло из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года», — рассказали в профсоюзе агентству «РИА Новости».

В организации отметили, что остается загадкой, почему сухогруз перешел под российский флаг за такое короткое время.

«Либо они флаг сменили буквально в последние дни, либо это нарушение международной конвенции по морскому праву», — предположил источник агентства.

Как объяснили в профсоюзе, судно было построено в 1975 году в Чехословакии для СССР, тогда оно носило название «Волго-Балт 189». Затем сухогруз перешел под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года судно ходит под флагом Палау.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер отметил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin — граждане Украины, а не России.

«Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», — привели слова Гюнера в ТАСС.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что двое членов экипажа — граждане РФ. «Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания», — процитировали пресс-службу в ТАСС.

В Российском профсоюзе моряков рассказали, что оператором сухогруза является компания Tesoro Marine из Одессы на Украине, передает MK.ru.

В районе Инкуму затонул сухогруз с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Два члена экипажа сухогруза Arvin погибли. Число спасенных моряков с сухогруза увеличилось до пяти.

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