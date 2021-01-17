Захарова ответила на комментарии подписчиков о своей «хорошей жизни»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что своим рассказом о жизни может вогнать людей в тоску. Об этом она в воскресенье, 17 января, написала на своей странице в Facebook.

Таким образом дипломат ответила на комментарии пользователей о том, что у нее хорошая жизнь.

«Когда читаю под своими постами с горечью выдавленное «а у нее всегда все хорошо», думаю, «значит, хорошие сапоги, надо брать». Я могу за пятнадцатиминутный рассказ о чем-нибудь моем «всегда хорошем» вогнать человека в такую тоску, что он всю свою жизнь переоценит и даже полюбит. Но нет. Это было бы несправедливо, согласитесь», — говорится в посте Захаровой.

30 декабря Захарова рассказала, что свободное время предпочитает уделять спорту. Она также отметила, что на досуге любит почитать интересные книги, посмотреть хорошие фильмы и проводить время со своими близкими.

В июле представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что посадка деревьев и цветов помогает ей расслабиться и перезагрузиться.