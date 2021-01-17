В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Депутаты Госдумы оценили идею заменить водительские права на мобильные приложения с QR-кодами, сообщает телеканал «Известия» 17 января.
Парламентарии отметили, что современные технологии позволят оперативно предоставить нужную информацию о водителе и транспортном средстве.
Такой эксперимент предложили провести в Минцифры, он будет запущен в ряде регионов в текущем году.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.