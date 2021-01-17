Московским школьникам разблокируют транспортные карты с 18 января

Транспортные карты московских школьников разблокируют, использовать проездные учащиеся смогут с 18 января, сообщает телеканал «Известия».

Все неиспользованные с 9 октября поездки, записанные на карты, можно будет восстановить, для этого следует обратиться в кассы метрополитена или киоски «Мосгортранса».

Также с понедельника, 18 января, столичные школы вернутся к очному обучению.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.