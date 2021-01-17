Опубликованы первые кадры нового фильма Mortal Kombat

В Сети появились первые кадры нового фильма Mortal Kombat. Главным действующим лицом киноленты станет боец Коул Янг — абсолютно новый персонаж для вселенной Mortal Kombat, сообщает телеканал «Известия».

Картина покажет конфликт врагов — Саб-Зиро и Скорпиона — еще во времена феодальной Японии. Режиссер Саймон Маккуойд пообещал, что в фильме будет «мясо и фаталити».

Премьера намечена на 16 апреля в сервисе HBO Max.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.