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Тренер объяснил отсутствие Логинова на масс-старте на этапе Кубка мира

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Главный тренер сборной РФ Валерий Польховский объяснил отсутствие россиянина Александра Логинова на масс-старте на Кубке мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

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«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — приводятся его слова на сайте Союза биатлонистов России 17 января.

От России в масс-старте примут участие Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. Биатлонист Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира – 2020/21, пишет «Спорт-Экспресс».

О том, что Логинов отсутствует в списке участников гонки на официальном сайте Международного союза биатлонистов, стало известно ранее в этот день.

Также 17 января российская женская сборная стала первой в эстафете на этапе Кубка мира в Арбере в Германии. В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

10 января сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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